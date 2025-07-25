В Саратове выявили причину взрыва в многоэтажном доме

Взрыв в десятиэтажном доме, предварительно, спровоцировала утечка газа. Об этом написал в Telegram-канале глава Саратовской области Роман Бусаргин, сообщает БЕЛТА.

"Предварительная причина - утечка газа", - говорится в сообщении.

Бусаргин также не исключил риска дальнейшего обрушения дома и отметил, что предстоит обследование здания. По его словам, специалисты планируют завершить разбор завалов до конца дня, а 26 июля начать обследование дома. На месте развернут оперативный круглосуточный штаб, в ближайшее время начнет работу горячая линия.

В оперативных службах сообщили, что эпицентр взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Саратове, по предварительной информации, находился в квартире на восьмом этаже.