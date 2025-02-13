В шахте Соликамска во время проведения работ погибли 2 человека

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В руднике СКРУ-3 "Уралкалия" в городе Соликамске Пермского края при проведении работ в калийной шахте погибли два человека. Об этом сообщает perm.kp.ru.

Утром 13 февраля двое крепильщиков проводили работы по осмотру ствола калийной шахты. В 10 часов от крепи отслоился нарост соли и обрушился вниз. Оба работника оказались под завалами и получили смертельные травмы.

Создана комиссия для расследования причин несчастного случая. Производственные объекты компании работают в обычном режиме. "Уралкалий" выражает соболезнования семьям погибших сотрудников, - сообщили в компании.

Свои соболезнования выразили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Соликамского муниципального округа Александр Русанов. "Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь", - сообщил Александр Русанов.

Соликамская городская прокуратура организовала проверку после происшествия на калийной шахте. На место ЧП выехал исполняющий обязанности городского прокурора Станислав Курбатов.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению организацией требований промышленной безопасности при производстве работ на опасных объектах, а также правил охраны и условий труда, иным факторам в области проведения мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья сотрудников на рабочих местах", - сообщили в прокуратуре.

Следователи СК России по факту гибели рабочих в шахте возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

"На месте происшествия работают наиболее опытные следователи следственного управления и следователи - криминалисты, которыми производится осмотр места происшествия, в ходе которого изымаются объекты и предметы, имеющие значение для следствия, - рассказали в следственном управлении СКР по Пермскому краю. - Назначаются и проводятся необходимые судебные экспертизы, производятся иные следственные и процессуальные действия".

Расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате ведомства.

Инспекция труда также начала расследование обстоятельств группового несчастного случая, на шахте "Уралкалия".