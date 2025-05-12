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В Смолевичском районе маленький ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже
Пятилетний мальчик выпал из окна пятиэтажки в Смолевичском районе. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Следственный комитет.
По данным следствия, 10 мая в деревне Заречье Смолевичского района пятилетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Ребенок с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Врачи борются за его жизнь. Следователи установили, что в тот день ребенок находился под присмотром бабушки. По предварительным данным, женщина отлучилась из дома на несколько минут, оставив внука одного в квартире.
Известно, что родители ребенка не занимаются его воспитанием и злоупотребляют спиртными напитками. С трехмесячного возраста за мальчиком присматривает бабушка.
Смолевичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по данному факту. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые привели к травмированию ребенка.