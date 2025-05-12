В Смолевичском районе маленький ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже

По данным следствия, 10 мая в деревне Заречье Смолевичского района пятилетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Ребенок с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Врачи борются за его жизнь. Следователи установили, что в тот день ребенок находился под присмотром бабушки. По предварительным данным, женщина отлучилась из дома на несколько минут, оставив внука одного в квартире.