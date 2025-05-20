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Страшное ДТП в Смолевичском районе: погибла 26-летняя девушка

Страшное ДТП в Смолевичском районе: погибла 26-летняя девушка

В Смолевичском районе из-за ДТП погибла пассажирка легковушки. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на УГАИ УВД Миноблисполкома.

По предварительной информации, 20 мая примерно в 2:50 на 23-м км дороги М2 Минск - Национальный аэропорт в Смолевичском районе 32-летний минчанин на BMW Х6 не справился с управлением, выехал за пределы на разделительную полосу, где врезался в опору ЛЭП. В момент аварии водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

В результате ДТП 26-летняя пассажирка легковушки от полученных травм скончалась на месте происшествия.

ДТПСмолевичский район