Страшное ДТП в Смолевичском районе: погибла 26-летняя девушка

По предварительной информации, 20 мая примерно в 2:50 на 23-м км дороги М2 Минск - Национальный аэропорт в Смолевичском районе 32-летний минчанин на BMW Х6 не справился с управлением, выехал за пределы на разделительную полосу, где врезался в опору ЛЭП. В момент аварии водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.