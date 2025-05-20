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Страшное ДТП в Смолевичском районе: погибла 26-летняя девушка
Страшное ДТП в Смолевичском районе: погибла 26-летняя девушкаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91e95800-0de4-4866-8e11-25ff82d51163/conversions/199c320c-9cab-4644-9fc5-1a83c4891a07-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91e95800-0de4-4866-8e11-25ff82d51163/conversions/199c320c-9cab-4644-9fc5-1a83c4891a07-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91e95800-0de4-4866-8e11-25ff82d51163/conversions/199c320c-9cab-4644-9fc5-1a83c4891a07-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91e95800-0de4-4866-8e11-25ff82d51163/conversions/199c320c-9cab-4644-9fc5-1a83c4891a07-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Смолевичском районе из-за ДТП погибла пассажирка легковушки. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на УГАИ УВД Миноблисполкома.
По предварительной информации, 20 мая примерно в 2:50 на 23-м км дороги М2 Минск - Национальный аэропорт в Смолевичском районе 32-летний минчанин на BMW Х6 не справился с управлением, выехал за пределы на разделительную полосу, где врезался в опору ЛЭП. В момент аварии водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.
В результате ДТП 26-летняя пассажирка легковушки от полученных травм скончалась на месте происшествия.