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В США самолет совершил экстренную посадку. Причина - в один из двигателей попал кролик

В США самолет совершил экстренную посадку. Причина - в один из двигателей попал кролик

Самолет авиакомпании United Airlines вынужденно приземлился в Денвере из-за кролика, попавшего в один из двигателей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал ABC News.

Boeing 737-800 следовал по маршруту Денвер - Эдмонтон. На борту находились 153 пассажира и 6 членов экипажа. Вскоре после взлета в одном из двигателей воздушного судна начался пожар.

Самолет совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Денвера. Пострадавших нет, пассажиры вылетели в Эдмонтон на другом самолете.

Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование. Как сообщают в ведомстве, инцидент с самолетом United Airlines стал четвертым зафиксированным случаем попадания кролика в турбину самолета.

самолет