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В США самолет совершил экстренную посадку. Причина - в один из двигателей попал кролик
В США самолет совершил экстренную посадку. Причина - в один из двигателей попал кроликnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50631521-789e-4a16-aa33-f2045ea41557/conversions/384267f5-5027-42d5-b30d-aefda16742f1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50631521-789e-4a16-aa33-f2045ea41557/conversions/384267f5-5027-42d5-b30d-aefda16742f1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50631521-789e-4a16-aa33-f2045ea41557/conversions/384267f5-5027-42d5-b30d-aefda16742f1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50631521-789e-4a16-aa33-f2045ea41557/conversions/384267f5-5027-42d5-b30d-aefda16742f1-xl-___webp_1920.webp 1920w
Самолет авиакомпании United Airlines вынужденно приземлился в Денвере из-за кролика, попавшего в один из двигателей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал ABC News.
Boeing 737-800 следовал по маршруту Денвер - Эдмонтон. На борту находились 153 пассажира и 6 членов экипажа. Вскоре после взлета в одном из двигателей воздушного судна начался пожар.
Самолет совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Денвера. Пострадавших нет, пассажиры вылетели в Эдмонтон на другом самолете.
Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование. Как сообщают в ведомстве, инцидент с самолетом United Airlines стал четвертым зафиксированным случаем попадания кролика в турбину самолета.