В Столбцах гадалка выманила у двух белорусов почти 80 тыс. рублей

Платные обряды не помогли исправить линию судьбы, но помогли расстаться с кровно заработанными деньгами двум белорусам. Минчанка рассказала, что в августе 2025 года решила обратиться в гадалке из-за семейных сложностей.

37-летняя жительница Столбцов определила наличие серьезных проблем и предложила снять порчу при помощи платных обрядов. Фигурантка обманывала потерпевшую до декабря 2025 года. Итог - минус 37 тыс. рублей, в том числе и кредитных. По аналогичной схеме попал 53-летний житель Столбцовского района.

"Гадалка попросила его прислать фотографию лица, ладони и запястья. Под влиянием ведуньи мужчина суммарно перевел за оказанные "услуги" 42 тыс. рублей. Сотрудники по противодействию киберпреступности Минщины установили фигурантку и задержали. Деньги она потратила на собственные нужды и проиграла в онлайн-казино. Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы. Будьте бдительны при общении в интернете и ни при каких обстоятельствах не переводите деньги незнакомцам".