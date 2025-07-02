В Столбцовском районе на пилораме погиб рабочий

Очевидцы происшествия рассказали, что погибший выполнял свои трудовые обязанности на территории пилорамы. Он находился на подмостках бункера для опилок и контролировал процесс его очистки. Непосредственно под бункером в тот момент находилась грузовая машина, в кузов которой сбрасывались опилки. После того, как был завершен процесс очистки резервуара, рабочие покинули подмостки. Однако одного из мужчин не могли найти. Коллеги начали его звать, но ответа не последовало. Не обнаружив пропавшего ни на подмостках, ни где-либо на земле, водитель машины отъехал из-под резервуара подачи опилок. В этот момент оттуда выпал человек.