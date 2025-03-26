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В Столинском районе столкнулись мотоцикл и грузовик - два человека погибли

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Фото: МВД Беларуси

В Столинском районе водитель-бесправник на мотоцикле столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли два человека, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Инцидент произошел 26 марта около 11:00 в деревне Мачуль. 22-летний бесправник (водительское удостоверение не получал), управляя мотоциклом "Минск", по предварительной информации, при совершении опережения по обочине столкнулся с грузовиком ЗИЛ, поворачивавшим направо.

В результате ДТП мотоциклист и его 17-летний пассажир, ученик 11-го класса (перевозился без мотошлема), погибли. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.

аварияСтолинский районДТП