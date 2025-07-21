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В столице Бангладеш разбился учебный самолет ВВС

В Бангладеш на студенческую столовую в кампусе одного из колледжей Дакки рухнул военно-учебный самолет ВВС Бангладеш.

Масштаб последствий пока не ясен: известно, что как минимум один человек погиб, пострадали еще четверо.

Кроме того, строениям колледжа нанесен серьезный урон. Причины происшествия выясняются. На месте падения самолета ведутся спасательные работы, а пожарные пытаются ликвидировать возгорание. Здание школы загорелось после крушения учебной машины.

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