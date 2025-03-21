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В столице Судана беспилотник атаковал президентский дворец - есть погибшие и раненые

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В столице Судана беспилотник атаковал президентский дворец. По данным СМИ, погибли не менее трех человек, еще несколько ранены.

Отмечается, что дрон принадлежал отрядам Сил быстрого реагирования, которые находятся в противостоянии с подразделениями армии Судана.

Ранее суданская армия заявила о восстановлении контроля над президентским дворцом и зданиями нескольких министерств в центре Хартума.

Отметим, конфликт между Вооруженными силами и Силами быстрого реагирования длится в Судане с весны 2023 года.

беспилотникСудан