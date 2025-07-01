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В Судане в результате обрушения золотого рудника погибли 11 человек
По меньшей мере 11 человек погибли, а еще 7 получили ранения в результате обрушения шахты на золотодобывающем руднике на северо-востоке Судана. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Синьхуа.
Инцидент произошел на руднике Керш аль-Филь в районе Хуэйд, между городами Атбара и Хайя, говорится в заявлении государственной компании "Минеральные ресурсы".
Компания также сообщила, что ранее шахту закрывали по соображениям безопасности.
В связи со случившимся представители компании проинформировали, что продолжат мониторинг добычи полезных ископаемых, повысят стандарты безопасности, призвав шахтеров соблюдать правила безопасности и экологические нормы.
На традиционную добычу приходится значительная доля производства золота в Судане, но в этом секторе часто происходят несчастные случаи из-за низких стандартов безопасности и устаревшей инфраструктуры.