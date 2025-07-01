В Судане в результате обрушения золотого рудника погибли 11 человек

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По меньшей мере 11 человек погибли, а еще 7 получили ранения в результате обрушения шахты на золотодобывающем руднике на северо-востоке Судана. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Синьхуа.

Инцидент произошел на руднике Керш аль-Филь в районе Хуэйд, между городами Атбара и Хайя, говорится в заявлении государственной компании "Минеральные ресурсы".

Компания также сообщила, что ранее шахту закрывали по соображениям безопасности.

В связи со случившимся представители компании проинформировали, что продолжат мониторинг добычи полезных ископаемых, повысят стандарты безопасности, призвав шахтеров соблюдать правила безопасности и экологические нормы.