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В Судане жертвами крушения самолета стали 19 человек

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Из-за крушения военного самолета армии Судана в Омдурмане погибли минимум 19 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

О крушении воздушного судна стало известно в ночь на 26 февраля. Согласно предварительным данным, причиной происшествия стала техническая неисправность. Самолет рухнул на жилую застройку вскоре после взлета с местной авиабазы.

Жертвами крушения стали члены экипажа и присутствовавшие на борту суданские военные. Кроме того, погибли также мирные жители, находившиеся в жилом доме, на который упал самолет.

Известно, что в числе погибших известный в Судане бригадный генерал, бывший командующий военным округом Хартума Бахар Ахмед. Спасатели продолжают разбор завалов на месте крушения.

Суданкрушение самолета