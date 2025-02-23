В Судане жертвами крушения самолета стали 19 человек

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Из-за крушения военного самолета армии Судана в Омдурмане погибли минимум 19 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

О крушении воздушного судна стало известно в ночь на 26 февраля. Согласно предварительным данным, причиной происшествия стала техническая неисправность. Самолет рухнул на жилую застройку вскоре после взлета с местной авиабазы.

Жертвами крушения стали члены экипажа и присутствовавшие на борту суданские военные. Кроме того, погибли также мирные жители, находившиеся в жилом доме, на который упал самолет.