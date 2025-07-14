В Тбилиси обрушилась часть здания - погиб один человек

В результате обрушения жилого дома вблизи Вокзальной площади в Тбилиси погиб один человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе, прибывший на место инцидента, пишет "Sputnik Грузия".

По словам Геладзе, один человек доставлен в больницу.

"Один человек погиб, один человек госпитализирован", - сообщил министр внутренних дел.

На место происшествия также прибыл мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, здание было признано аварийным, ему была присвоена пятая категория повреждений, и оно не подлежало восстановлению.

Каладзе заявил, что городские власти неоднократно встречались с жителями и предлагали им участие в программе замены жилья, что позволило бы снести здание и построить новое. Однако, по его словам, достичь согласия со всеми жильцами не удалось.

"К сожалению, для реализации этой программы требуется 100-процентное согласие всех жильцов. Без него мы не имеем права выселять людей принудительно. Несколько семей, которые согласились, были переселены и сейчас обеспечены арендным жильем", - заявил мэр Тбилиси.