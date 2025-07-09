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В Техасе число жертв масштабного наводнения превысило 100 человек
Автор:Редакция news.by
В американском штате Техас растет количество жертв масштабного наводнения. Погибших более сотни, 28 из них - дети. При этом еще более 160 числятся пропавшими без вести.
Спасатели предупреждают о стремительно растущем уровне воды. В интернете завирусились кадры из Нью-Мехико: бурлящие потоки сносят жилые дома.
Трамп объявил о введении режима бедствия в округе Керр из-за наводнений. Президент США также подписал декларацию о крупном стихийном бедствии.