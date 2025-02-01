3.44 RUB
3.41 USD
3.55 EUR
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В торговом центре "Карусель" в Гомеле произошло возгорание
В торговом центре "Карусель" в Гомеле произошло возгорание, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.
"Сегодня в 10:06 поступило сообщение о срабатывании сигнализации "Молния" в торговом центре "Карусель" в Гомеле. По прибытии к месту вызова спасателей в здании задымление отсутствовало. Как стало известно, в торговом зале магазина произошло короткое замыкание осветительного прибора с последующим загоранием. Пожар ликвидирован персоналом магазина порошковым огнетушителем до прибытия подразделения МЧС", - рассказали в МЧС.
В результате повреждены три осветительных прибора и выставочные товары. Пострадавших нет.
Эвакуация не проводилась. Материальный ущерб устанавливается.
Рассматриваемая версия причины пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.