В торговом центре "Карусель" в Гомеле произошло возгорание, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"Сегодня в 10:06 поступило сообщение о срабатывании сигнализации "Молния" в торговом центре "Карусель" в Гомеле. По прибытии к месту вызова спасателей в здании задымление отсутствовало. Как стало известно, в торговом зале магазина произошло короткое замыкание осветительного прибора с последующим загоранием. Пожар ликвидирован персоналом магазина порошковым огнетушителем до прибытия подразделения МЧС", - рассказали в МЧС.