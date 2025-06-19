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В Турции потерпел крушение пожарный самолет
Автор:Редакция news.by
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Самолет направлялся на тушение лесного пожара в турецкой курортной Адане, но разбился, пролетая над озером. Пилоты ранены. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Habertürk TV.
"Два пилота получили ранения в результате крушения пожарного самолета в Адане. Губернатор региона Явуз Селим Кёшгер сообщил корреспонденту, что самолет, вылетевший на тушение лесного пожара в городе, потерпел крушение, когда находился над озером Сейхан Дам для забора воды", - отметил телеканал.
Добавив, что экипаж самолета был доставлен на берег сотрудниками морской полиции, Кёшгер сказал, состояние здоровья двух пилотов, один из которых является иностранным гражданином, хорошее.