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В Турции пытаются взять под контроль лесные пожары
Автор:Редакция news.by
В Турции продолжается борьба с лесными пожарами, эвакуированы более 50 тыс. человек в трех провинциях - Измир, Биледжик и Хатай.
Самая опасная ситуация в Измире, там для тушения возгораний привлечены 14 вертолетов, 4 самолета и свыше тысячи человек на земле.
Сообщается, что туристическим объектам пока ничего не угрожает. Всего в стране зафиксировано порядка 150 пожаров, с огнем не удается справиться из-за высоких температур.