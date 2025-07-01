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В Турции пытаются взять под контроль лесные пожары

В Турции продолжается борьба с лесными пожарами, эвакуированы более 50 тыс. человек в трех провинциях - Измир, Биледжик и Хатай.

Самая опасная ситуация в Измире, там для тушения возгораний привлечены 14 вертолетов, 4 самолета и свыше тысячи человек на земле.

Сообщается, что туристическим объектам пока ничего не угрожает. Всего в стране зафиксировано порядка 150 пожаров, с огнем не удается справиться из-за высоких температур.

лесные пожарыТурцияпожар