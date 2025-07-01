В Турции пытаются взять под контроль лесные пожары

В Турции продолжается борьба с лесными пожарами, эвакуированы более 50 тыс. человек в трех провинциях - Измир, Биледжик и Хатай.

Самая опасная ситуация в Измире, там для тушения возгораний привлечены 14 вертолетов, 4 самолета и свыше тысячи человек на земле.