В Турции стихийные пожары уничтожили около 3 тыс. гектаров лесов и ферм

Безжалостная стихия уже привела к гибели десяти пожарных в центральной провинции Эскишехир. На выходных погибли еще трое спасателей.

Пожары вспыхивают один за другим в разных регионах страны на фоне сильного ветра и экстремальной жары. Только за сутки зарегистрировано более 40 новых возгораний. В опасности находятся миллионы гектаров лесов, огонь угрожает и жилым районам. К северу от Анкары были эвакуированы жители десятка населенных пунктов.