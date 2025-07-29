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В Турции стихийные пожары уничтожили около 3 тыс. гектаров лесов и ферм

Стихийные пожары продолжают бушевать в Турции. Огонь уничтожил около 3 тыс. гектаров лесов и ферм.

Безжалостная стихия уже привела к гибели десяти пожарных в центральной провинции Эскишехир. На выходных погибли еще трое спасателей.

Пожары вспыхивают один за другим в разных регионах страны на фоне сильного ветра и экстремальной жары. Только за сутки зарегистрировано более 40 новых возгораний. В опасности находятся миллионы гектаров лесов, огонь угрожает и жилым районам. К северу от Анкары были эвакуированы жители десятка населенных пунктов.

Борьбу с огнем ведут также в Болгарии, Албании и Греции.

лесные пожарыТурцияпожары