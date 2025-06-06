В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали более 14 тыс. человек

Более 14 тыс. человек обратились к врачам в Турции за первый день Курбан-байрама, получив ранения, когда закалывали жертвенных животных. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу в соцсети X, пишет РИА Новости.

Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) - праздник жертвоприношения, один из главных праздников мусульман. В Турции в пятницу, 6 июня, отмечался первый день праздника, в стране объявлены выходные до вторника, 10 июня. В соцсетях, как и каждый год, публикуют многочисленные видеозаписи с животными, которым удалось убежать от мясников.

"За первый день праздника из-за ранений, полученных во время жертвоприношения, в наши больницы обратились 14 372 человека, из них 1049 в Анкаре, 753 в Стамбуле и 655 в Конье", - написал министр.

Мемишоглу напомнил, что животных должны закалывать профессионалы во избежание подобных инцидентов.