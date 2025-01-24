3.45 RUB
3.39 USD
3.52 EUR
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Узбекистане на магистральном газопроводе произошел пожар - очевидцы публикуют видео ЧП
В Узбекистане в результате взрыва произошел пожар на магистральном газопроводе "Бухара-Урал". В пресс-службе Минэнерго заявили, что в настоящее время принимаются меры по ликвидации аварии.
Причиной случившегося называют утечку газа на подземном участке линии. Сообщается, что пострадавших в результате ЧП нет.
Ближайший населенный пункт находится в 40 км от места возгорания.