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В Узбекистане на магистральном газопроводе произошел пожар - очевидцы публикуют видео ЧП

В Узбекистане в результате взрыва произошел пожар на магистральном газопроводе "Бухара-Урал". В пресс-службе Минэнерго заявили, что в настоящее время принимаются меры по ликвидации аварии.

Причиной случившегося называют утечку газа на подземном участке линии. Сообщается, что пострадавших в результате ЧП нет.

Ближайший населенный пункт находится в 40 км от места возгорания.

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