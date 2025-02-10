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В Узденском районе в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки

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Фото УВД Минского облисполкома

В Узденском районе при столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома.

Как рассказали правоохранители, 12 февраля около 7:25 на 42-м км дороги Р23 Минск - Микашевичи в Узденском районе произошло касательное столкновение BMW под управлением 42-летнего водителя и грузовика Iveco Daily под управлением 53-летнего водителя. После столкновения BMW врезался в дорожное ограждение.

Водитель BMW от полученных травм скончался на месте ДТП. Его пассажир не пострадал. Водитель Iveco Daily также не пострадал.

аварияДТП