В Узденском районе в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки

Фото УВД Минского облисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54a000f1-4765-4147-aca5-f99d2762cefe/conversions/fa465aba-917e-4af4-b5bc-e6abbd970807-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54a000f1-4765-4147-aca5-f99d2762cefe/conversions/fa465aba-917e-4af4-b5bc-e6abbd970807-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54a000f1-4765-4147-aca5-f99d2762cefe/conversions/fa465aba-917e-4af4-b5bc-e6abbd970807-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54a000f1-4765-4147-aca5-f99d2762cefe/conversions/fa465aba-917e-4af4-b5bc-e6abbd970807-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото УВД Минского облисполкома

В Узденском районе при столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома.

Как рассказали правоохранители, 12 февраля около 7:25 на 42-м км дороги Р23 Минск - Микашевичи в Узденском районе произошло касательное столкновение BMW под управлением 42-летнего водителя и грузовика Iveco Daily под управлением 53-летнего водителя. После столкновения BMW врезался в дорожное ограждение.