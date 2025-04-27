В Ванкувере при наезде машины на толпу погибли 9 человек, среди них ребенок

Наезд внедорожника на толпу людей в Ванкувере не был терактом. Об этом заявили правоохранители. Однако официальной причины произошедшего пока не прозвучало.

Примечательно, что за несколько часов до этого на улице, где проходил фестиваль, проводила свое предвыборное мероприятие Новая демократическая партия. В Канаде сегодня последний день перед парламентскими выборами, которые состоятся завтра, 28 апреля.