В Варшаве произошла серия убийств пожилых людей - два человека задержаны

Полиция задержала двух человек в связи с серией убийств пожилых людей в Варшаве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на радио RMF24.

Отмечается, что один из задержанных по делу об убийстве пожилых людей - 45-летний поляк, ранее судимый за мелкие преступления, вторым задержанным является гражданин Украины.

По данным СМИ, уже известно о четырех жертвах за последнее время. Среди них - люди в возрасте 73, 80 и 89 лет. Во всех случаях из домов пропали ценные вещи. Прокуратура намерена в ближайшее время представить свои выводы по этому делу. На данный момент следователи не разглашают никаких подробностей.

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил, что полиция очень интенсивно занимается этим делом. По его словам, пока слишком рано связывать эти случаи или относить их к какой-либо категории преступлений. "Однако это вызывает у нас беспокойство, и полиция проводит интенсивные мероприятия, о которых мы вам сообщим. Работа продолжается, есть различные зацепки и следы, и я думаю, что полиция с этим разберется", - добавил он.

Тем не менее среди пожилых поляков растет беспокойство.

"Я просто боюсь. Мне приходится идти одной, потому что меня некому сопровождать. Раньше люди боялись вечера, сумерек, а сегодня такое случается и днем", - рассказала одна пожилая женщина в беседе с журналистами.