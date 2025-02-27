В Варшаве задержали двух сантехников, подозреваемых в серии убийств пожилых людей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c57010d3-28fc-4eb8-916c-59485aa34797/conversions/26a250aa-c5b0-47b6-895a-567a68933870-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c57010d3-28fc-4eb8-916c-59485aa34797/conversions/26a250aa-c5b0-47b6-895a-567a68933870-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c57010d3-28fc-4eb8-916c-59485aa34797/conversions/26a250aa-c5b0-47b6-895a-567a68933870-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c57010d3-28fc-4eb8-916c-59485aa34797/conversions/26a250aa-c5b0-47b6-895a-567a68933870-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Варшаве произошла серия убийств пожилых людей. По делу задержали двух человек.

Подозреваемыми являются 45-летний гражданин Польши и 33-летний гражданин Украины. Поляк неоднократно привлекался к уголовной ответственности и находился в розыске, в то время как гражданин Украины - не привлекался.

Они оба занимались мелким ремонтом, в том числе сантехникой. Именно так они знакомились со своими жертвами.

По данным СМИ, уже известно о четырех жертвах. Все они были задушены, а их квартиры разграблены. Из домов пожилых людей были украдены ценные вещи (картины, ноутбуки, телефоны, украшения), а также банковские карты.

Прокуратура намерена в ближайшее время представить свои выводы по этому делу. Гражданину Польши предъявлено обвинение в убийствах, гражданину Украины - в соучастии в убийстве и сбыте краденого.