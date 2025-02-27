3.59 BYN
3.17 BYN
3.32 BYN
В Варшаве задержали двух сантехников, подозреваемых в серии убийств пожилых людей
В Варшаве произошла серия убийств пожилых людей. По делу задержали двух человек.
Подозреваемыми являются 45-летний гражданин Польши и 33-летний гражданин Украины. Поляк неоднократно привлекался к уголовной ответственности и находился в розыске, в то время как гражданин Украины - не привлекался.
Они оба занимались мелким ремонтом, в том числе сантехникой. Именно так они знакомились со своими жертвами.
По данным СМИ, уже известно о четырех жертвах. Все они были задушены, а их квартиры разграблены. Из домов пожилых людей были украдены ценные вещи (картины, ноутбуки, телефоны, украшения), а также банковские карты.
Прокуратура намерена в ближайшее время представить свои выводы по этому делу. Гражданину Польши предъявлено обвинение в убийствах, гражданину Украины - в соучастии в убийстве и сбыте краденого.
До этого в СМИ сообщалось, что украинцы лидируют по количеству преступлений, совершенных иностранцами в Варшаве в 2024 году. Отмечается, что чаще всего их задерживали за кражи, хранение наркотиков, мошенничество и управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.