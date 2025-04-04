В Вашингтоне мужчина с ножом напал на людей - есть пострадавшие

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Шесть человек получили ранения в результате нападения с ножом в Вашингтоне. Подозреваемого задержали, сообщает РИА Новости, ссылаясь телеканал ABC.

"Шесть человек получили ранения после того, как мужчина, находившийся в "измененном психическом состоянии" под воздействием неизвестного вещества, начал нападать на людей с ножом в одном из районов Вашингтона, округ Колумбия", - говорится в публикации телеканала.

Полиция уточнила, что жизням пострадавших ничего не угрожает.