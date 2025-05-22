В Вашингтоне застрелили двух сотрудников израильского посольства в США

Как написала Кристи Ноэм на своей странице в соцсети X, два сотрудника посольства Израиля были беспричинно убиты ночью возле Столичного еврейского музея. Она подчеркнула, что ведется активное расследование.

По информации телеканала CBS, который ссылается на источники в правоохранительных органах, израильского дипломата и его спутницу застрелили в то время, когда они покидали Столичный еврейский музей после мероприятия. Также получили ранения несколько других сотрудников дипмиссии. Стрельба произошла в среду вечером около 21:15 по местному времени (4:15 четверга по минскому времени).