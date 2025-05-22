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В Вашингтоне застрелили двух сотрудников израильского посольства в США
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Два сотрудника израильского посольства в США были убиты 21 мая в Вашингтоне. Информацию об их гибели подтвердила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, пишет ТАСС.
Как написала Кристи Ноэм на своей странице в соцсети X, два сотрудника посольства Израиля были беспричинно убиты ночью возле Столичного еврейского музея. Она подчеркнула, что ведется активное расследование.
По информации телеканала CBS, который ссылается на источники в правоохранительных органах, израильского дипломата и его спутницу застрелили в то время, когда они покидали Столичный еврейский музей после мероприятия. Также получили ранения несколько других сотрудников дипмиссии. Стрельба произошла в среду вечером около 21:15 по местному времени (4:15 четверга по минскому времени).
Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу, в результате которой погибли два израильских дипломата, основанной на антисемитизме.