В Великобритании водитель двухэтажного автобуса влетел в мост

Роковой могла стать для пассажиров поездка на двухэтажном туристическом автобусе в британском Солфорде.

Водитель не рассчитал высоту транспортного средства и въехал под низкий мост над каналом. Удар был настолько сильным, что крышу автобуса буквально снесло.

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