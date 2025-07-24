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В Великобритании водитель двухэтажного автобуса влетел в мост
Автор:Редакция news.by
Роковой могла стать для пассажиров поездка на двухэтажном туристическом автобусе в британском Солфорде.
Водитель не рассчитал высоту транспортного средства и въехал под низкий мост над каналом. Удар был настолько сильным, что крышу автобуса буквально снесло.
Жертв аварии нет. Около 20 человек получили травмы разной степени тяжести. Некоторым потребовалась срочная медпомощь. Водитель арестован.