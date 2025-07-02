3.77 BYN
2.96 BYN
3.50 BYN
В Верхнедвинском районе браконьер "нарыбачил" на 79 тыс. рублей
Автор:Редакция news.by
В Верхнедвинском районе браконьер сетями добыл крупный улов. Следователи рассказали подробности уголовного дела.
Как установили в СК, нелегальный рыбак, проплывая на лодке своего знакомого, установил 10 сетей на озере Лисно. На следующий день мужчина достал снасти с рыбой из воды и подплыл к берегу. Там его уже ждали сотрудники охраны животного и растительного мира, которые вызвали правоохранителей.
Установлено, что в запрещенное время сетями браконьер добыл более 200 рыб, среди которых лещ, щука, язь, карась, судак, окунь, линь и красноперка. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил 79 тыс. рублей.