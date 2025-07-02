В Верхнедвинском районе браконьер "нарыбачил" на 79 тыс. рублей

Как установили в СК, нелегальный рыбак, проплывая на лодке своего знакомого, установил 10 сетей на озере Лисно. На следующий день мужчина достал снасти с рыбой из воды и подплыл к берегу. Там его уже ждали сотрудники охраны животного и растительного мира, которые вызвали правоохранителей.