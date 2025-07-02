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В Верхнедвинском районе браконьер "нарыбачил" на 79 тыс. рублей

В Верхнедвинском районе браконьер сетями добыл крупный улов. Следователи рассказали подробности уголовного дела.

Как установили в СК, нелегальный рыбак, проплывая на лодке своего знакомого, установил 10 сетей на озере Лисно. На следующий день мужчина достал снасти с рыбой из воды и подплыл к берегу. Там его уже ждали сотрудники охраны животного и растительного мира, которые вызвали правоохранителей.

Установлено, что в запрещенное время сетями браконьер добыл более 200 рыб, среди которых лещ, щука, язь, карась, судак, окунь, линь и красноперка. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил 79 тыс. рублей.

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