В Верхнедвинском районе на белорусско-латвийской границе обнаружена погибшая беженка

В Верхнедвинском районе на границе с Латвией найдена погибшая беженка, сообщила БЕЛТА, ссылаясь на Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

Вечером 14 мая полоцкие пограничники в Верхнедвинском районе на границе с Латвией обнаружили тело женщины. Это уже второй случай гибели беженцев на латвийско-белорусском участке границы за неделю.

Иностранка находилась в 150 м от границы в лесном массиве. Документов и личных вещей при ней не обнаружено.

На месте работала следственно-оперативная группа с целью фиксации признаков незаконного вытеснения беженки сопредельной стороной. "Следователем зафиксирована следовая картина, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. По данному инциденту проводится проверка Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета", - добавили в СК.