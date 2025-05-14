В Верхнедвинском районе найден труп беженца

В Верхнедвинском районе пограничники Беларуси нашли труп беженца. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Днем 13 мая в Верхнедвинском районе белорусские пограничники обнаружили тело иностранца. Он находился в спальном мешке недалеко от границы с Латвией. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. На теле и лице мужчины имеются ссадины, царапины и синяки. Исходя из обнаруженных документов, погибший, предположительно, является гражданином Афганистана. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.