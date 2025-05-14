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В Верхнедвинском районе найден труп беженца
В Верхнедвинском районе найден труп беженцаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32f70102-b8a9-430e-ba5d-d0ceeadf7ef9/conversions/e243dccc-5b49-4e93-a6ac-c2e415e05c4f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32f70102-b8a9-430e-ba5d-d0ceeadf7ef9/conversions/e243dccc-5b49-4e93-a6ac-c2e415e05c4f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32f70102-b8a9-430e-ba5d-d0ceeadf7ef9/conversions/e243dccc-5b49-4e93-a6ac-c2e415e05c4f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32f70102-b8a9-430e-ba5d-d0ceeadf7ef9/conversions/e243dccc-5b49-4e93-a6ac-c2e415e05c4f-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Верхнедвинском районе пограничники Беларуси нашли труп беженца. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.
Днем 13 мая в Верхнедвинском районе белорусские пограничники обнаружили тело иностранца. Он находился в спальном мешке недалеко от границы с Латвией. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. На теле и лице мужчины имеются ссадины, царапины и синяки. Исходя из обнаруженных документов, погибший, предположительно, является гражданином Афганистана. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства гибели устанавливаются.