В Вилейке задержан серийный кладбищенский вор

В Вилейке правоохранители задержали серийного кладбищенского вора. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МВД.

Установлено, что фигурант совершал кражи металлических изделий с захоронений. Во время осмотра его автомобиля были обнаружены и изъяты столбики, цепи, кресты и части оград с могил. Мужчина пояснил, что все это он похитил с трех кладбищ Вилейского района.