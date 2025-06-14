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В Вилейке задержан серийный кладбищенский вор

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Скриншот видео МВД

В Вилейке правоохранители задержали серийного кладбищенского вора. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сыщики Минской и Гродненской областей вблизи городского кладбища в Вилейке задержали 40-летнего жителя Ошмянского района.

Установлено, что фигурант совершал кражи металлических изделий с захоронений. Во время осмотра его автомобиля были обнаружены и изъяты столбики, цепи, кресты и части оград с могил. Мужчина пояснил, что все это он похитил с трех кладбищ Вилейского района.

Следователи возбудили уголовное дело за кражу. Устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

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