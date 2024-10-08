В Витебске экипаж ГАИ с проблесковыми маячками сопроводил роженицу в роддом

"Мы рожаем, помогите доехать до роддома!" - с такой нестандартной просьбой обратилась в ГАИ будущая мама. Реакция дорожной милиции была молниеносной, учитывая, что у женщины уже начались схватки. Экипаж ДПС, включив проблесковые маячки, сопроводил роженицу в больницу. Через 40 минут на свет появился еще один белорус!

Сотрудники ДПС хоть и являются дорожной службой милиции, всегда готовы прийти на помощь даже там, где не совсем их специфика работы. А тем более в такие ответственные моменты для будущих родителей.