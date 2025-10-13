3.69 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
В Витебске пьяная таксистка пыталась скрыться от ГАИ
Автор:Редакция news.by
В Витебске пьяная таксистка пыталась скрыться от ГАИ. Так, 12 октября ранним утром в Витебске внимание экипажа ДПС привлек Volkswagen. Машина шла с явным превышением. Сотрудники подали сигнал об остановке, но водитель его проигнорировал.
Началось преследование. Беглец несколько раз проехал на красный сигнал светофора и опасно маневрировал. Вскоре автомобиль заблокировали.
За рулем оказалась 44-летняя витебчанка. Медосвидетельствование показало больше 2 промилле. На женщину составлено 8 административных материалов. Кроме крупного штрафа, водителя лишат прав на 5 лет.