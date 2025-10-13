В Витебске пьяная таксистка пыталась скрыться от ГАИ. Так, 12 октября ранним утром в Витебске внимание экипажа ДПС привлек Volkswagen. Машина шла с явным превышением. Сотрудники подали сигнал об остановке, но водитель его проигнорировал.

Началось преследование. Беглец несколько раз проехал на красный сигнал светофора и опасно маневрировал. Вскоре автомобиль заблокировали.