В Витебске пьяный мужчина напал на милиционера - ему грозит срок до 7 лет

Пьяный мужчина напал на милиционера - фигуранту грозит срок до 7 лет заключения. Инцидент произошел в Витебске.

По данным правоохранителей, звонок на спецлинию 102 поступил из местного игорного клуба - там пожаловались на нетрезвого гостя, который нарушал порядок и мешал работе. На место вызова прибыл наряд милиции. Во время задержания посетитель стал оказывать сопротивление: пытался ударить и душил местного участкового инспектора.

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Алексей Матюшков, замначальника управления по Витебской области ГУСБ МВД Беларуси:

"За применение насилия в отношении сотрудника милиции фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы. Управление по Витебской области ГУСБ МВД в очередной раз напоминает, что сотрудники органов внутренних дел при исполнении ими обязанностей по охране общественного порядка находятся под особой защитой государства, а совершение подобных противоправных действий влечет уголовную ответственность".