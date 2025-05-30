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В Витебске пьяный мужчина напал на милиционера - ему грозит срок до 7 лет
Пьяный мужчина напал на милиционера - фигуранту грозит срок до 7 лет заключения. Инцидент произошел в Витебске.
По данным правоохранителей, звонок на спецлинию 102 поступил из местного игорного клуба - там пожаловались на нетрезвого гостя, который нарушал порядок и мешал работе. На место вызова прибыл наряд милиции. Во время задержания посетитель стал оказывать сопротивление: пытался ударить и душил местного участкового инспектора.
Алексей Матюшков, замначальника управления по Витебской области ГУСБ МВД Беларуси:
"За применение насилия в отношении сотрудника милиции фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы. Управление по Витебской области ГУСБ МВД в очередной раз напоминает, что сотрудники органов внутренних дел при исполнении ими обязанностей по охране общественного порядка находятся под особой защитой государства, а совершение подобных противоправных действий влечет уголовную ответственность".
Что касается личности задержанного, это 49-летний житель областного центра, официально он нигде не работает. Судим не был, но уже попадал в подобные ситуации: в его биографии - протоколы за неповиновение милиционерам, мелкое хулиганство и нахождение в общественном месте пьяным.