В Витебске задержан оптовый наркоторговец

Оптового наркопоставщика задержали в Витебске. Два килограмма особо опасного психотропа альфа-PVP оперативники нашли у 28-летнего жителя Лепеля.

Как показала проверка, мужчина проработал на наркомаркет около месяца, как попал в поле зрения милиции. А после и в их руки. Задержали "продавца смерти" с поличным во время того, как он делал закладки на территории областного центра.

Андрей Зябко, замначальника УНиПТЛ УВД Витебского облисполкома:

"Предложение о преступной подработке около месяца назад нашел в интернете. При нем, а также в тайниках на территории Витебска и области обнаружено и изъято около 2 кг особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.