В Воложинском районе автобус "Вильнюс-Минск" съехал в кювет

Утром 16 июля на автодороге М6 в Воложинском районе произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту "Вильнюс-Минск". По данным следствия, около 7 часов утра в районе деревни Михалово автобус съехал в кювет по ходу движения. Об этом сообщает mlyn.by со ссылкой на СК.