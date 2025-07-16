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В Воложинском районе автобус "Вильнюс-Минск" съехал в кювет
Автор:Редакция news.by
Утром 16 июля на автодороге М6 в Воложинском районе произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту "Вильнюс-Минск". По данным следствия, около 7 часов утра в районе деревни Михалово автобус съехал в кювет по ходу движения. Об этом сообщает mlyn.by со ссылкой на СК.
Согласно предварительной информации, 52-летний водитель автобуса, в салоне которого находился 51 пассажир, отвлекся от управления, что привело к съезду с трассы.
В результате ДТП один пассажир получил травмы, он был доставлен в больницу. Остальные пассажиры не пострадали.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительной версии, причиной аварии могла стать усталость водителя.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.