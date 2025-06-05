В Воронежской области подорвали ж/д пути перед прохождением поезда

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Подрыв железнодорожного пути совершен перед прохождением поезда в Воронежской области, трагедии удалось избежать благодаря экстренному торможению перед поврежденным участком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Сегодня утром в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области. В результате профессиональных действий машиниста и поездной бригады, заметивших разрушение полотна и предпринявших экстренное торможение, повреждение поезда удалось предотвратить и, таким образом, избежать человеческих жертв", - сообщили в ФСБ.