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В Воронежской области подорвали ж/д пути перед прохождением поезда
Подрыв железнодорожного пути совершен перед прохождением поезда в Воронежской области, трагедии удалось избежать благодаря экстренному торможению перед поврежденным участком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Сегодня утром в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области. В результате профессиональных действий машиниста и поездной бригады, заметивших разрушение полотна и предпринявших экстренное торможение, повреждение поезда удалось предотвратить и, таким образом, избежать человеческих жертв", - сообщили в ФСБ.
Как подчеркнули в ЦОС, "по первым признакам имеются все основания возбуждения уголовного дела по статье о терроризме" - ст. 205 УК РФ (террористический акт). Обстоятельства произошедшего расследуются. Проводится осмотр места происшествия.