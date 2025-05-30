В Вороновском районе в ДТП погиб годовалый ребенок

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Следователи работают на месте смертельного ДТП в Вороновском районе. Возбуждено уголовное дело. Информация о происшествии размещена в Telegram-канале Следственного комитета Беларуси.

По предварительной информации, водитель тягача Mercedes Benz вечером 29 мая, двигаясь вблизи деревни Радунь, в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с автомобилем Audi.

В результате ДТП погиб годовалый ребенок, еще двое детей в тяжелом состоянии госпитализированы. Водитель фуры скрылся с места происшествия. В результате поисковых мероприятий он задержан. Степень его опьянения составила 1 промилле.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Беларуси.