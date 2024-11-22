В Йемене при взрыве на станции по продаже бытового газа погибли 15 человек

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Количество погибших в результате взрыва на станции по продаже бытового газа в провинции Эль-Байда в центральном Йемене возросло до 15 человек, 67 граждан пострадали. Об этом информирует Минздрав страны, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на газовой станции погибли семь человек, от взрыва пострадали более 20 автомобилей.

"Пятнадцать человек погибли, 67 получили ранения в результате происшествия в Эль-Байда. Поиски пропавших продолжаются",- цитирует заявление Минздрава йеменское агентство SABA.