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В Йемене при взрыве на станции по продаже бытового газа погибли 15 человек

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Фото AP Photo

Количество погибших в результате взрыва на станции по продаже бытового газа в провинции Эль-Байда в центральном Йемене возросло до 15 человек, 67 граждан пострадали. Об этом информирует Минздрав страны, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на газовой станции погибли семь человек, от взрыва пострадали более 20 автомобилей.

"Пятнадцать человек погибли, 67 получили ранения в результате происшествия в Эль-Байда. Поиски пропавших продолжаются",- цитирует заявление Минздрава йеменское агентство SABA.

В провинции Эль-Байда в последнее время происходят столкновения между войсками на стороне правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситами) и противостоящими им вооруженными группировками.

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