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В ЮАР надувной замок с детьми взлетел в воздух на 12 метров
Надувной замок с детьми взлетел на 12 метров в Южной Африке. Двое ребят серьезно пострадали. Инцидент произошел во время благотворительного мероприятия в начальной школе.
Из-за сильного порыва ветра незакрепленный аттракцион оторвался от земли и поднялся в воздух. В этот момент внутри него находились дети.
В воздухе конструкция начала вращаться, детей выбросило на землю. Хотя очевидцы попытались смягчить падение, выстроившись внизу, оба ребенка получили сильные травмы.