В ЮАР надувной замок с детьми взлетел в воздух на 12 метров

Надувной замок с детьми взлетел на 12 метров в Южной Африке. Двое ребят серьезно пострадали. Инцидент произошел во время благотворительного мероприятия в начальной школе.

Из-за сильного порыва ветра незакрепленный аттракцион оторвался от земли и поднялся в воздух. В этот момент внутри него находились дети.