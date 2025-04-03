Власти штата Арканзас объявили режим ЧС из-за торнадо

Власти штата Арканзас в США объявили режим чрезвычайной ситуации из-за мощного торнадо. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал CNN.

Мощный торнадо в штате Арканзас сметает все на своем пути. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как огромный торнадо пересекает трассу, обрывая линии электропередачи. Гигантская воронка сносит крыши с домов, валит деревья.

Власти Арканзаса объявили в штате режим ЧС из-за сложившихся погодных условий. Метеослужба США уже предупредила граждан нескольких городов штата о надвигающейся опасности и настоятельно рекомендовала им незамедлительно искать убежище в подвалах.

Мэр города Лейк-Сити Кэмерон Тейт заявил, что пронесшийся по территории населенного пункта торнадо уничтожил по меньшей мере пять домов и повредил линию электропередачи, оставив местных жителей без света.

В Метеорологической службе США подчеркнули, что угроза штормов и торнадо наблюдается сразу в девяти штатах: Арканзасе, Иллинойсе, Индиане, Кентукки, Луизиане, Миссисипи, Миссури, Техасе и Теннесси.