Во Франции рой пчел напал на людей - есть пострадавшие

Пчелиный рой атаковал людей в департаменте Канталь в центральной Франции, от укусов насекомых пострадали более 20 человек, трое из которых оказались в реанимации. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на телеканал BFMTV.

"Двадцать четыре человека пострадали в Орийаке (департамент Канталь) в результате нападения пчел, трое из них находятся в критическом состоянии", - сообщило СМИ, уточнив, что пчелиная атака развилась в течение нескольких минут, и причины ее пока неизвестны.

У одной из жертв констатировали остановку сердца, однако медикам удалось реанимировать женщину.

Отмечается, что пчелиные ульи были расположены на террасе отеля на центральной улице. После произошедшего мэр города не исключил, что будет введен запрет на их размещение в центре населенного пункта.

Пчеловоды в свою очередь подчеркивают, что атаки пчел на людей крайне редки. Одну из причин случившегося они видят в развитии породы: темная пчела скрещивалась с другими импортированными пчелами для улучшения урожайности пасек, а это со временем могло привести к дефектам поведения, в том числе агрессии. Другая вероятная причина связана с присутствием азиатских шершней, из-за которых пчелы стали раздраженными.