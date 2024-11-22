Водитель микроавтобуса насмерть сбил пожилого пешехода в Минском районе

В Минском районе из-за наезда микроавтобуса погиб пешеход. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома.

По предварительной информации, в пятницу, 10 января, около 17:15 50-летний водитель за рулем Mercedes на 1-м км дороги Р65 Заславль - Дзержинск - Озеро совершил наезд на 78-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля. От полученных телесных повреждений мужчина скончался. По факту ДТП проводится проверка.