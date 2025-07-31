Водители-международники подозреваются в хищении более 5 тонн топлива

Двое водителей-международников подозреваются в хищении более 5 тонн топлива. Оперативники БЭП установили масштабную недостачу. Водители автобусов вносили заведомо ложные сведения об израсходованном дизтопливе, а излишки продавали по выгодной цене. Часть похищенного изъято.

Начальник ОБЭП Октябрьского РОВД Могилева Александр Белый рассказал, что за присвоение и растрату имущества по предварительному сговору в крупном размере подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.