Вооруженная группировка напала на военную базу на севере Буркина-Фасо. В результате погибли около 50 военнослужащих. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство Associated Press (AP).

Атаке подверглась база ВС в районе населенного пункта Дарго в провинции Бульса. В нападении подозревают группировку "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин".

Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, в нападении участвовали около 100 человек, а после атаки боевики сожгли и разграбили базу. Военное правительство пока публично не признало факт нападения.