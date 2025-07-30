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Вооруженная группировка напала на военную базу на севере Буркина-Фасо
Вооруженная группировка напала на военную базу на севере Буркина-Фасо. В результате погибли около 50 военнослужащих. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство Associated Press (AP).
Атаке подверглась база ВС в районе населенного пункта Дарго в провинции Бульса. В нападении подозревают группировку "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин".
Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, в нападении участвовали около 100 человек, а после атаки боевики сожгли и разграбили базу. Военное правительство пока публично не признало факт нападения.
"Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" - одна из нескольких вооруженных группировок, совершающих нападения по всей Западной Африке. Ее обвиняют в гибели сотен мирных жителей и военнослужащих. В Буркина-Фасо наблюдается всплеск нападений со стороны вооруженных группировок, контролирующих большую часть страны, особенно за пределами столицы.