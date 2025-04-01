Вора в законе Паштета снова задержали в Беларуси. На чем попался криминальный авторитет

Вора в законе Паштета снова задержали в Беларуси. На этот раз Павел Алексеевич с сообщником подозревается в пособничестве украинским мошенникам из кол-центра. Вот уже несколько лет белорусам поступают звонки от имени сотрудников банков, милиции, следователей, операторов сотовой связи.

Итог таких разговоров - украденные деньги. Многие из жертв брали на себя кредиты, которые им теперь предстоит выплачивать.

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Сергей Якубель, замначальника УВД Миноблисполкома - начальник криминальной милиции:

"По оперативной информации, данная преступная группа причастна не менее чем к 57 фактам противоправной деятельности, ущерб от которой составил более 370 тыс. рублей. Большинство потерпевших - пожилые граждане. В ходе обысков у задержанных изъяты деньги и имущество, которые будут использованы для погашения ущерба, причиненного потерпевшим. Оба фигуранта арестованы и вернулись в свою привычную среду обитания".