Возгорание произошло в машинном отделении дизель-поезда, следовавшего по маршруту Лида - Беняконе. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-центр Белорусской железной дороги.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 21.02. Четыре пожарных расчета незамедлительно направились к месту вызова. Выяснилось, что возгорание произошло в машинном отделении головного вагона.

На момент произошедшего в поезде находились 15 человек. Пассажиры были незамедлительно эвакуированы, никто из них не пострадал. На место происшествия вызвана бригада МЧС.

В 22.19 загорание дизель-поезда было ликвидировано работниками МЧС. Пострадавших нет.



Причина случившегося устанавливается.

Белорусской железной дорогой принимаются меры по доставке пассажиров к месту назначения. Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.