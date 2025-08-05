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Возле белорусско-литовской границы задержали нарушителя с аэростатом
Автор:Редакция news.by
Белоруса с аэростатом задержали пограничники возле белорусско-литовской границы. Мужчина не только нарушил пограничный режим, но и не исключено, что аэростатические шары использовали для контрабанды.
Как сообщает Госпогранкомитет, на месте задержания в хозпостройках обнаружены 50 баллонов с газом, 18 аэростатических шаров и 12 GPS-навигаторов. Все предметы изъяты. В отношении задержанного начат административный процесс.
Напоминаем, эксплуатация беспилотников и использование воздушного пространства Беларуси без надлежащего разрешения запрещено.