Вредоносное приложение имитирует мобильное приложение МТС - им пользуются аферисты
Автор:Редакция news.by
Через вредоносное приложение, имитирующее мобильное приложение МТС, действуют аферисты. И эта схема уже известна следователям. В Гродненском регионе с начала года возбуждено 16 подобных уголовных дел. Одна из жертв - 63-летняя пенсионерка - после разговора с якобы с представителем оператора сотовой связи лишилась 15 тыс. рублей.
Эксперты рассказали, как работает вредоносное приложение. Подробности в видео.