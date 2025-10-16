Вредоносное приложение имитирует мобильное приложение МТС - им пользуются аферисты

Через вредоносное приложение, имитирующее мобильное приложение МТС, действуют аферисты. И эта схема уже известна следователям. В Гродненском регионе с начала года возбуждено 16 подобных уголовных дел. Одна из жертв - 63-летняя пенсионерка - после разговора с якобы с представителем оператора сотовой связи лишилась 15 тыс. рублей.