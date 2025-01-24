Все началось с замены счетчиков. Пенсионерка из Борисова передала аферистам почти 500 тыс. рублей

Пенсионерка из Борисова передала аферистам почти Br500 тыс. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Минской области Марию Никитину.

69-летняя жительница Борисова получила телефонный звонок из "Энергосбыта". Представившись сотрудником компании, женщина на другом конце провода сообщила, что требуется замена счетчиков. Для получения новых приборов "по акции" необходимо предоставить информацию о доходах и идентификационный номер паспорта.

Пенсионерка, желая сэкономить, без раздумий передала свои данные. В этот момент к разговору подключилась "сотрудница милиции", которая уведомила женщину, что она стала жертвой мошенников. По ее словам, предоставив информацию, пенсионерка сама стала соучастницей преступления, так как на ее имя в банке был открыт расчетный счет.

Лжеправоохранительница заявила, что в отношении пенсионерки будет возбуждено уголовное дело и проведен обыск по месту жительства. Она сделала вид, что искренне хочет помочь, и посоветовала отвезти личные деньги в Нацбанк для декларирования. Эта процедура якобы необходима для отделения "преступных средств" от ее собственных сбережений. Обещала, что после декларирования деньги будут возвращены, а курьер предоставит расписку.

Только после того как курьер забрал деньги и ушел, пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенников. В результате мошеннических действий женщина лишилась всех своих сбережений, накопленных за 35 лет - почти Br500 тыс.

По данному факту следователи Борисовского районного отдела Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время совместно с сотрудниками милиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех причастных к преступной схеме.